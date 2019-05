Ulkomaat

USA evakuoi väkeään Irakin edustustoista

USA evakuoi väkeään Irakin edustustoista

15.5. 12:27

Yhdysvallat vetää väkeään pois Irakin edustustoista.

Maan ulkoministeriön mukaan kaikkien sellaisten henkilöiden, joiden läsnäolo ei ole välttämätöntä, tulisi jättää Bagdadin suurlähetystö ja Erbilin konsulaatti.



Lähi-idän tilanne on kiristynyt viime päivinä, kun Yhdysvallat on lisännyt painostustaan Irakin naapurimaahan Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan Iran suunnittelee hyökkäyksiä alueelle.



Yhdysvallat on lähettänyt Persianlahdelle muun muassa lentotukialuksen ja ohjustorjuntapatteriston.