Nukutuslääkärin epäillään myrkyttäneen yli 50 potilasta Ranskassa – nopea toiminta kiinnitti poliisin huomion

tiistaina nukutuslääkärin, jonka epäillään myrkyttäneen yli 50 potilasta, kertoi tutkinnasta tietävä lähde uutistoimisto AFP:lle.Potilaiden hoidossa on nukutuksen yhteydessä tapahtunut yllättäviä komplikaatioita.Poliisi haluaa kuulustella lääkäriä nyt noin 50 potilaan hoidosta, ja pidätyshetkellä hän odotti vapaalla jalalla oikeudenkäyntiä seitsemästä muusta myrkytystapauksesta.Besanconissa Itä-Ranskassa seitsemän potilasta sai odottamattoman sydänpysähdyksen kahdessa yksityissairaalassa, joissa lääkäri toimi nukutuslääkärinä 2008–2017. Potilaista viisi saatiin elvytettyä, mutta kaksi kuoli. Heidän verestään löytyi merkkejä tappavan korkeista kaliumpitoisuuksista. Lääkäriä vastaan nostettiin syytteet näistä tapauksista vuonna 2017.ei ollut vastuussa näiden seitsemän potilaan nukutuksesta, mutta hänen nopeat diagnoosinsa ja toimenpiteensä sydänpysähdysten tapahtuessa herättivät epäluuloa poliisissa.Kahden vuoden poliisitutkinnan aikana löytyi lisäksi noin 50 epäiltyä myrkytystapausta.Syyttäjien mukaan mies on saattanut peukaloida toisten nukutuslääkäreiden käyttämiä lääkkeitä saadakseen aikaan hätätilanteen leikkaussalissa. Potilaiden saatua yllättäviä, vakavia oireita hän on nopeasti puuttunut tilanteeseen ja esitellyt ”ammattitaitoaan”, syyttäjä epäilee. Lääkärikollegat pitivät häntä erinomaisena nukutuslääkärinä.Lääkäri on koko ajan kiistänyt syyllisyytensä.