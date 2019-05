Ulkomaat

Miksi yksikään paloauto ei ollut vastassa? Kohu Moskovan lentokentän pelastustoimista paisuu

Reilu

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006102791.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäselvää





Tällä





Izvestijan

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006103093.html

https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006103265.html

Izvestijan