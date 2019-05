Ulkomaat

NYT: Yhdysvallat päivitti Iran-suunnitelmansa – jopa 120 000 sotilaan lähettäminen mahdollista

Suunnitelman päivittämistä on New York Timesin mukaan vaatinut presidentti Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton.

Yhdysvallat

