Ulkomaat

New York Times: Yhdysvallat elvytti sotasuunnitelmat – jopa 120 000 sotilasta Irania vastaan

Yhdysvaltojen puheet Irania kohtaan ovat koventuneet, ja nyt naftaliinista on kaivettu laajamittaiset sotasuunnitelmat.

