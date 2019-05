Ulkomaat

Pariskunta sairastui syöpään ja syytti Monsanton rikka­ruoho­myrkkyä – yli 2 miljardin dollarin korvaukset tul

Yhdysvalloissa Kaliforniassa oikeuden valamiehistö on määrännyt Bayerin omistaman Monsanton maksamaan yli kaksi miljardia dollaria syöpään sairastuneelle pariskunnalle.Pariskunta haastoi yhtiön oikeuteen, sillä pariskunnan mukaan rikkakasvien tappaja Roundup on aiheuttanut heille syövän.Yhtiö on vakuuttanut, että glyfosaattipohjainen tuote ei ole yhteydessä syöpään.Asianomistajan asianajajan mukaan Monsantolla ei ollut mitään kiinnostusta tutkia, onko Roundup turvallinen.Bayer sanoo tiedotteessa olevansa pettynyt valamiehistön päätökseen ja aikoo valittaa tuomiosta.