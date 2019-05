Ulkomaat

Trump ylisti Unkarin Orbania Valkoisessa talossa: ”Olet tehnyt hyvää työtä ja pitänyt maasi turvallisena”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orban vieraili Trumpin luona Valkoisessa talossa.– Viktor Orban on tehnyt mahtavaa työtä niin monella eri tasolla, Trump sanoi ennen tapaamista.– Kunnioitettu koko Euroopassa. Luultavasti hieman kiistanalainen, kuten minä, mutta se on ok. Olet tehnyt hyvää työtä ja pitänyt maasi turvallisena.Orbanin maahanmuuton vastaisessa kampanjassa on samoja teemoja kuin Trumpin kiihkeässä halussa rakentaa muuri Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle.Maaliskuussa Euroopan kansanpuolue EPP ilmoitti jäädyttävänsä Orbanin Fidesz-puolueen jäsenyyden EPP:ssä, koska se ei noudata eurooppalaisia arvoja.