Ulkomaat

BBC: Syyttäjien odotetaan kertovan, avataanko Assangen raiskausepäilystutkinta uudelleen Ruotsissa

BBC: Syyttäjien odotetaan kertovan, avataanko Assangen raiskausepäilystutkinta uudelleen Ruotsissa

13.5. 5:26

Ruotsissa syyttäjien odotetaan tänään kertovan, avataanko Wikileaksin perustajan Julian Assangen https://www.is.fi/haku/?query=julian+assangen raiskausepäilystutkinta uudelleen.

Asiasta uutisoi BBC. Tutkinnan avaamista on vaatinut epäillyn raiskauksen uhrin asianajaja.



Assange on kiistänyt syytökset. Mies on välttänyt luovutuksen Ruotsiin jo seitsemän vuoden ajan haettuaan turvapaikkaa Ecuadorin lähetystöstä Lontoosta vuonna 2012.



47-vuotias Assange häädettiin lähetystöstä viime kuussa ja hänet tuomittiin 50 viikoksi vankeuteen takuusääntöjen rikkomisesta.