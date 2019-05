Ulkomaat

Saksassa harkitaan erityisen moskeijaveron käyttöönottoa

Saksassa harkitaan erityisen moskeijaveron käyttöönottoa 12.5. 19:57

Saksassa pohditaan erityisen moskeijaveron käyttöönottoa, jotta islamilaiset instituutiot olisivat vähemmän riippuvaisia ulkomaisesta rahoituksesta, kertoi maan media sunnuntaina.

Useat Saksan 16 osavaltiosta ovat kertoneet tukevansa veroa, joka olisi samanlainen kuin nykyinen kristillisten kirkkojen perimä vapaaehtoinen kirkollisvero, kertoi Welt am Sonntag -lehti.



Saksassa on noin 900 moskeijaa, joiden rahoitus tulee Turkin valtion alaiselta uskonnolliselta instituutiolta. Imaamien palkan maksaa Turkin valtio ja osaa moskeijoista on epäilty Saksaan paenneiden turkkilaisten toisinajattelijoiden vakoilemisesta.



Poliisi on myös tutkinut joitain moskeijoita epäiltyinä radikaalien islamististen näkemyksien levittämisestä.