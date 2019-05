Ulkomaat

180 maata sopi YK:n johdolla rajoittavansa muovijätteen dumppaamista köyhiin maihin

11.5. 6:00

Tietojen mukaan Yhdysvallat vastusti sopimusta.

Noin 180 maata on sopinut YK:n johdolla rajoittavansa muovijätteen kuljettamista muihin maihin. Maiden edustajat sopivat asiasta perjantaina Genevessä lähes kaksi viikkoa kestäneiden keskustelujen jälkeen.



Yhtenä tarkoituksena on vähentää vaikeasti kierrätettävän muovin päätymistä köyhiin maihin ja edelleen meriin.



Jatkossa muovijätettä vievien maiden on saatava hyväksyntä vastaanottavilta mailta. Guardianin tietojen mukaan Yhdysvallat vastusti sopimusta.