Ulkomaat

YK: Jemenin kapinalliset vetäytyvät Hodeidasta

YK: Jemenin kapinalliset vetäytyvät Hodeidasta 11.5. 2:18

Jemen Maa on sisällissodassaan ajautunut nälänhädän partaalle.

Jemenissä huthikapinalliset alkavat vetäytyä lauantaina Hodeidan satamakaupungista, kertoo YK.



YK:n mukaan vetäytymisilmoitus on ensimmäinen konkreettinen askel sen jälkeen, kun kapinalliset ja hallituksen joukot sopivat tulitauosta joulukuussa. YK kertoo, että kapinalliset ovat luvanneet vetäytyä kolmesta tärkeästä satamasta: Hodeidasta, Saleefista ja Ras Issasta.



Jemen on sisällissodassaan ajautunut nälänhädän partaalle. Hodeidan satamakaupunki on erityisen merkittävä, sillä sen kautta maahan kuljetetaan pääosa tuontituotteista ja humanitaarisesta avusta.