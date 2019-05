Ulkomaat

Yhdysvallat lähettää maihinnousualuksen Lähi-itään – sanoo varautuvansa Iranista tulevaan uhkaan

Yhdysvallat lähettää maihinnousualuksen Lähi-itään – sanoo varautuvansa Iranista tulevaan uhkaan

11.5. 1:33

Yhdysvallat Jo aiemmin alueelle on lähetetty tukialusryhmä ja pommikoneita.

Yhdysvallat lähettää maihinnousualuksen ja ohjuspatteriston Lähi-itään varautuakseen Iranista tulevaa uhkaa vastaan, kertoo maan puolustusvoimat.



Yhdysvallat on jo aiemmin ilmoittanut lähettävänsä Iraniin lentotukialuksen ja useita B-52-pommikoneita.



Yhdysvaltain puolustusvoimat toteaa lausunnossaan, että maihinnousualuksen ja patteriston lähettäminen on vastaus merkkeihin, joiden mukaan Iran on kohottanut valmiuttaan hyökätä USA:n Lähi-idässä olevia joukkoja ja maan etuja vastaan.