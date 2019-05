Harvinainen apinarokko rantautui Singaporeen – 38-vuotias mies uskoo saaneensa viruksen syötyään villieläimen lihaa

Ulkomaat

Harvinainen apinarokko rantautui Singaporeen – 38-vuotias mies uskoo saaneensa viruksen syötyään villieläimen

Singaporeen saapuneella miehellä on todettu harvinainen apinarokko. Tapaus on ensimmäinen Singaporessa.38-vuotias nigerialainen mies uskoo saaneensa harvinaisen viruksen syötyään villieläimen lihaa hääjuhlan yhteydessä.Tauti ei ole tavallisesti hengenvaarallinen, mutta on harvoissa tapauksissa johtanut myös kuolemaan. Virus voi tarttua ihmiseen, jos hän on läheisessä kontaktissa tartunnan saaneen eläimen kuten apinan kanssa.Eristykseen asetetun miehen tila on vakaa. Maan terveysministeriön mukaan yli 20 miehen kanssa läheisissä tekemisissä ollutta henkilöä on laitettu varmuuden vuoksi karanteeniin ja noin kolmen viikon seurantaan.Ministeriö kertoo miehen tulleen maahan 28. huhtikuuta. Oireita hänellä ilmeni kaksi päivää myöhemmin. Ministeriön mukaan tartuntariski on pieni, mutta ennakoiviin toimenpiteisiin ryhdyttiin siitä huolimatta.