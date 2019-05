Ulkomaat

Venäjä esittelee taas aseitaan jättimäisessä voitonpäivän paraatissa – suora lähetys klo 9.50

Vuotuinen voitonpäivän sotilasparaati kulkee tänään pitkin Moskovan katuja. IS seuraa juhlallisuuksia suora lähetyksessä Punaiselta torilta kello 9.50 alkaen.

