Ulkomaat

Poliisi takavarikoi yli tuhat asetta kotietsinnässä Los Angelesissa 9.5. 5:50

Yhdysvallat Viranomaiset olivat saaneet vihjeen laitonta asekauppaa käyvästä henkilöstä.

Yhdysvalloissa poliisi on takavarikoinut Los Angelesissa sijaitsevasta asunnosta yli tuhat asetta, kertoo uutiskanava CNN. Poliisi teki vauraalla asuinalueella sijaitsevaan asuntoon kotietsinnän keskiviikkona.



Viranomaisten mukaan poliisi oli saanut nimettömän vihjeen henkilöstä, joka käy hallussaan olevilla aseilla laitonta kauppaa.



Paikalta otetussa kuvassa poliisi käy läpi kymmeniä aseita, jotka on levitetty pihamaalle. Asunnosta löytyi myös aseiden valmistamiseen tarvittavia välineitä.



Vuonna 2015 Los Angelesin poliisi takavarikoi 1 200 asetta, lähes seitsemän tonnia ammuksia ja 230 000 dollaria käteistä yhdestä asunnosta. Asunnon omistaja oli kuollut ja hänet löydettiin autostaan asunnon ulkopuolelta. Poliisin mukaan aseiden takavarikointia pidettiin tuolloin yhtenä suurimmista, joita on tehty yhteen asuntoon.