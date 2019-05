Ulkomaat

Pakistanissa räjähti suufitemppelillä – Taleban ilmoittautui tekijäksi

Pakistanissa räjähti suufitemppelillä – Taleban ilmoittautui tekijäksi 8.5. 11:55

Pakistanissa ainakin 10 ihmistä kuoli itsemurhaiskussa merkittävällä suufimuslimien pyhätöllä keskiviikkona.

Räjähdeisku tehtiin maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Lahoressa. Sen otti kontolleen Pakistanin Taleban.



Suufilaisuus on mystiikkaa korostava islamin suuntaus, jonka kannattajat ovat aiemminkin joutuneet ääri-islamilaisten tekemien iskujen kohteeksi. Kuolonuhrien joukossa oli täällä kertaa poliiseja, vartijoita ja viisi siviiliä. Yli 20 ihmistä sai vammoja.



Iskun kohde, Data Darbarin temppeli, on suufilaisten suurimpia Etelä-Aasiassa. Sitä vastaan tehtiin vuonna 2010 tuhoisa itsemurhaisku, jossa kuoli yli 40 ihmistä. Sen jälkeen alueen vartiointia on tiukennettu.



Pakistanissa on meneillään ramadanin paastokuukausi.