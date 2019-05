Ulkomaat

Ainakin kolme kuollut räjähdyksessä Pakistanissa

8.5. 8:13

Pakistanissa ainakin kolme ihmistä on kuollut ja 15 haavoittunut Lahoren kaupungissa sattuneessa räjähdyksessä, kertoo valtion televisiokanava.

Räjähdys tapahtui vilkkaalla alueella merkittävän suufimuslimien pyhätön lähellä. Myös poliisi on vahvistanut, että räjähdys on tapahtunut, mutta ei ole kertonut uhriluvuista.



Lahore on Pakistanin toiseksi suurin kaupunki, ja se sijaitsee maan itäosissa, lähellä Intian rajaa.