Ulkomaat

Suomalaisasiantuntija arvioi Moskovan lentoturmaa: ”Herättää kysymyksen, olisiko henkiä pystytty säästämään”

Kokenut





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskovan

lentoturvallisuuden asiantuntija, liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtava asiantuntija Ilkka Kaakinen https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+kaakinen kiinnitti huomionsa kolmeen seikkaan Moskovan lentoturmassa.Yksi niistä koskee lentäjien päätöksentekoa. Mikä oli se tekninen vika, joka sai heidät palaamaan Sheremetjevon lentokentälle?Toinen liittyy matkustajien toimintaan. Venäläisen uutistoimisto Interfaxin https://www.is.fi/haku/?query=interfaxin tietojen mukaan koneen evakuointia hidasti se, että osa matkustajista ei poistunut välittömästi vaan jäi keräilemään matkatavaroitaan.Kolmannessa on kyse pelastuspalvelun reagoinnista.Kone ehti ennen laskeutumistaan kaarrella Moskovan yllä. Sen ensimmäisestä hätäilmoituksesta laskeutumiseen meni Kaakisen mukaan noin 20 minuuttia, mutta hälytysajoneuvot ajoivat paikalle vasta koneen jo pysähdyttyä kiitoradalle.Oikeasti niiden pitäisi tulla välittömästi kiitotien reunaan odottamaan. Normaalisti tähän menee muutama minuutti.– Yhdistettynä tähän käsimatkatavaraongelmaan se herättää kysymyksen, olisiko henkiä pystytty säästämään, jos olisi toimittu toisella lailla.onnettomuus ei ole ainoa, jossa ihmiset jäävät keräämään matkatavaroitaan. Kaakisen mukaan se on käynyt ilmi, kun on haastateltu eloonjääneitä.Matkatavaroita ei saisi missään nimessä ottaa mukaan, ja asiasta muistutetaan jokaisen lennon alussa.– Jokainen sekunti on elintärkeä evakuoinnin aikana.

Mikä saa ihmisen keräilemään käsimatkatavaroita, kun liekit lyövät ikkunan takana?





– Ihminenhän ei hätätilanteessa ajattele rationaalisesti, vaan käyttäytymismallit tulevat alitajunnasta. Osaltaan sitä voi selittää se, kun ottaa huomioon, mistä maasta on kysymys ja miten siellä on suhtauduttu omaisuuteen.Osa matkustajista on kertonut salaman iskeneen koneeseen ja epäillyt sitä kaiken syyksi. Kaakisen mukaan selitys ei kuulosta uskottavalta.– Lentokone kestää salamaniskun. Toki se voi järjestelmiin vaikuttaa, mutta yksittäinen salamanisku ei pudota lentokonetta.