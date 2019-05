Ulkomaat

Suora lähetys kello 11.30: Venäjän liikenneministerin tiedotustilaisuus Moskovan lentoturmasta

Venäjän liikenneministeri pitää tiedotustilaisuuden Moskovan lentoturmasta. Tilaisuuden aloitusajankohta on siirtynyt. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.