Matkustajakone tulessa Moskovan lentokentällä – teki aiemmin hätälaskeutumisen

5.5. 19:15

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella tilanne näyttää vakavalta.

Venäläisen Aeroflot-lentoyhtiön matkustajakone on joutunut tekemään hätälaskeutumisen Moskovan Sheremetjevon lentokentälle. Asiasta uutisoivan Reutersin mukaan hätälaskeutumisen syynä on koneessa syttynyt tulipalo.



Uutistoimiston mukaan kyseessä on Suhoi Superjet -tyyppinen lentokone. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella kiitotiellä oleva kone on ilmiliekeissä ja siitä nousee paksu, musta savupilvi.



Tiedossa ei vielä ole onko koneen sisällä ihmisiä.

Asiasta lisää hetken kuluttua.