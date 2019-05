Ulkomaat

Fani-sykloni iski kovalla voimalla harvinaiseen aikaan – uhriluku nousee

Itä-Intiaan perjantaina iskeneen ja myöhemmin tietänsä Bangladeshiin jatkaneen trooppisen hirmumyrsky Fanin uhrimäärä on kasvanut sunnuntaina.

