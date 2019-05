Miljoonat ihmiset jättävät päiväsyömiset väliin tulevina viikkoina – muslimien pyhä paastokuukausi ramadan on alkamassa

Ulkomaat

Miljoonat ihmiset jättävät päiväsyömiset väliin tulevina viikkoina – muslimien pyhä paastokuukausi ramadan on

Muslimit ympäri maailmaa aloittavat tänään ja huomenna pyhän kuukauden ramadanin vieton. Ramadan alkaa eri maissa hieman eri aikaan riippuen siitä, milloin uuden kuun sirppi nähdään ensimmäistä kertaa missäkin.Suomessa kuunsirppi nähdään ja ramadan alkaa todennäköisimmin maanantaina.Yksi ramadan-perinne on paasto, johon osallistuvat eivät syö tai juo auringon ollessa taivaalla. Suomen yöttömässä yössä paastoamisaika voidaan katsoa auringon liikkeistä esimerkiksi muslimien pyhässä kaupungissa Mekassa tai Suomea lähimmässä muslimimaassa Turkissa.Ramadan päättyy, kun seuraava uusi kuu havaitaan. Sen jälkeen vietetään kolmipäiväistä id al-fitr -juhlaa, joka on tänä vuonna Suomessa kesäkuun alussa. Siihen kuuluu muun muassa runsaasti juhlaruokia, vierailuja ystävien ja sukulaisten luo sekä lahjojen antamista.Koska islamilaisen kuukalenterin vuosi on 354 päivän mittainen, ramadan siirtyy joka vuosi noin 11 päivää aikaisemmaksi.