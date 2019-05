Ulkomaat

Gazasta ammuttu noin 150 rakettia rajan yli – Israel tehnyt vastaiskuja

Kaksi haavoittunutta Israelin puolella

Israel on ilmoittanut sulkevansa Gazan rajanylityspaikat vastauksena kaistalta Israelin puolelle ammuttuun rakettituleen. Asiasta kertoi maan puolustusministeriö.Myös gazalaisille kalastajille sallittu merialue Gazan rannikolla suljetaan liikenteeltä. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi.Gazan kaistalta on tuoreimmassa yhteenotossa ammuttu lauantai-iltapäivään mennessä noin 150 rakettia Israelin puolelle, kertoo Israelin armeija. Israelin ilmapuolustusjärjestelmät torjuivat raketeista useita kymmeniä.Israel on tehnyt vastaiskuja. Armeija kertoi tähdänneensä kahteen rakettilaukaisimeen Gazassa.Gazan turvallisuuslähteiden mukaan Israelin iskut osuivat ainakin kolmelle erilliselle alueelle kaistalla. Lähde kertoo kolmen taistelijan haavoittuneen.Gazan terveysministeriön mukaan yksi on kuollut ja useita haavoittunut iskuissa.Israelin puolella poliisi kertoo yhden naisen haavoittuneen vakavasti Kiryat Gatin kaupunkiin osuneessa raketti-iskussa noin 20 kilometrin päässä Gazan rajasta.Myös Ashkelonin kaupungissa yhden miehen kerrotaan joutuneen sairaalahoitoon raketti-iskujen vuoksi. Poliisin mukaan muitakin ihmisiä on haavoittunut, mutta niistä ei ole kerrottu yksityiskohtia.Haaretz-sanomalehden mukaan vakavasti haavoittunut israelilainen on 80-vuotias nainen, jonka kerrotaan olevan kriittisessä tilassa. Toinen haavoittunut israelilainen on 49-vuotias mies, jonka vammoja kuvataan keskivakaviksi.Haaretzin mukaan Gazan puolelle tehdyissä Israelin asevoimien iskuissa kuollut palestiinalainen oli 22-vuotias.Eilen Israelin armeija ampui kaksi palestiinalaista yhteenottojen aikana. Lisäksi kaksi palestiinalaista, joiden epäillään olleen Hamasin taistelijoita, kuoli armeijan ilmaiskussa. Kaksi israelilaista sotilasta haavoittui yhteenotoissa alueiden rajalla.Perjantain yhteenottoja on kuvattu väkivaltaisimmiksi viikkoihin.