Ulkomaat

Thaimaan uusi kuningas Rama X sai kruununsa

Juntta tukee kuningasta

Kolme päivää kestävät kruunajaisseremoniat järjestetään yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun Vajiralongkorn nousi valtaan isänsä kuoleman jälkeen. Tuore kuningas odotti suruajan päättyvän ennen kruunajaisia.66-vuotias uusi kuningas on hallitsijanimeltään Rama X. Hän on kymmenes Chakri-dynastian hallitsija. Dynastia on hallinnut Thaimaata 1700-luvun lopulta.Kruunajaisseremonioihin kuuluu sekä buddhalaisia että hindulaisia elementtejä. Seremonialliseen "puhdistavaan" kylpyyn on pääkaupunki Bangkokiin tuotu pyhää vettä maan 77 maakunnasta.Thaimaata on vuodesta 2014 hallinnut kuningasmielinen juntta.Rama X nähdään taitavana tekijänä maan politiikassa. Hän on puuttunut maan politiikkaan useaan otteeseen lyhyen valtakautensa aikana.Hallitsijan uskotaan sekaantuneen maaliskuun vaaleihin. Maassa ei ole vielä kyetty muodostamaan hallitusta, sillä maa on jakautunut junttaan kannattavien ja vastustavien välillä. Junttaa vastustavien mukaan ääntenlaskennassa on rikottu sääntöjä.