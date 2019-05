Ulkomaat

Yli tuhat kuollut ebolaan Kongossa – epidemia ei näytä hellittävän

4.5. 6:22

Epidemiaa ei todennäköisesti saada ainakaan lähiaikoina pysäytettyä.

Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemiassa on kuollut jo yli tuhat ihmistä, kertoo maan terveysministeriö.



Meneillään oleva epidemia on historian toiseksi pahin. Vuosina 2014–2016 yli 11 000 ihmistä kuoli ebolaan Länsi-Afrikassa.



Kongon epidemian pysäyttämistä ovat vaikeuttaneet alueella sotivat aseelliset ryhmät. Lisäksi osa alueen yhteisöistä on kieltäytynyt hoidosta.



Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että tilanne Kongossa jatkuu vakavana, eikä epidemiaa saada ainakaan lähiaikoina pysäytettyä.