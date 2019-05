Ulkomaat

Kaksi kuoli hirmu­myrskyn iskettyä Intiaan – näkyvyys romahti hetkessä dramaattisesti









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kuva paljastaa, millainen sää hirviö niemi maalle on iskemässä

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006090972.html

Intiassa ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa, kun hirmumyrsky Fani saapui maan itärannikolle, kertoivat maan viranomaiset. Fani on voimakkain myrsky vuosiin alueella, ja sen tuulet puhalsivat paikoin yli 55 metrin sekuntivauhtia.Toinen uhreista sai sydänkohtauksen ja toinen, puoliväkisin myrskysuojasta ulos mennyt menetti henkensä, kun puu kaatui hänen päälleenFani raastoi maalla kookospalmuja irti juurineen, katkoi voimalinjoja ja katkoi vedenjakelua sekä tieyhteyksiä. Lähellä hindujen pyhää kaupunkia Puria mantereeseen iskeytyneen myrskyn pelätään tuovan mukanaan jopa puolitoistametrisen myrskyvuoksen.– Yhtäkkiä tuli niin pimeää, ettei eteensä nähnyt kuin viitisen metriä. Tienvarsien ruokakojut ja kauppojen mainoskyltit lentelevät ympäriinsä. Tuulen pauhu on valtava, kuvaili puhelimitse tavoitettu Purin asukas uutistoimisto AFP:lle.Myrskyn tieltä on evakuoitu yli miljoona ihmistä.Toissa vuonna Intiaa runnellut hirmumyrsky Ockhi tappoi yli 250 ihmistä ja 600 katosi Tamil Nadun ja Keralan osavaltioissa.