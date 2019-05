Ulkomaat

16-vuotias siirtolaispoika sairastui USA:n rajaviranomaisten hallussa ja kuoli myöhemmin sairaalassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla rajaviranomaisten hallussa ollut 16-vuotias guatemalalainen siirtolaispoika tuli sairaaksi ja kuoli myöhemmin sairaalassa, kertoo Yhdysvaltain terveysministeriö. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.Poika oli ylittänyt rajan huhtikuussa ilman vanhempiaan. Hänelle oli tehty rajalla alustava terveystarkastus, mutta hänen vointinsa huononi pian majoituksessa, joka on tarkoitettu yksin rajaa ylittäville alaikäisille.Paikassa majoittuu noin 1 400 alaikäistä.Teinipoika oli jo kolmas alaikäinen siirtolaislapsi, joka on viimeisen viiden kuukauden aikana kuollut rajaviranomaisten hallussa.Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole kertoneet pojan kuolinsyytä. Guatemalan ulkoministeriön mukaan pojalla oli vakava infektio aivoissaan ja hänelle tehtiin kiireellinen leikkaus ennen kuin hän kuoli.Siirtolaisten oikeuksia ajavat tahot vaativat välitöntä tutkintaa kuolemaan johtaneista syistä.Yhdysvalloilla on ollut vaikeuksia hallita tilannetta Meksikon vastaisella rajalla, ja maan hallinto on kertonut, etteivät siirtolaisten majoitustilat riitä kaikille tulijoille. Valkoinen talo lähetti keskiviikkona kongressille 4,5 miljardin dollarin menoehdotuksen, jolla lisättäisiin humanitaarista apua ja rajaturvallisuutta. Valkoisen talon mukaan siirtolaisten kasvanut määrä "uhkaa ihmishenkiä".Keski-Amerikasta saapuvien siirtolaisperheiden ja ilman vanhempiaan Yhdysvaltoihin pyrkivien alaikäisten määrä on kasvanut selvästi viime aikoina. Kymmenet lapset ja aikuiset ovat sairastuneet ja heitä on hoidettu paikallisissa sairaaloissa.