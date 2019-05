Ulkomaat

Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan yliopistossa ammuttu – kaksi kuollut

Pohjois-Carolinan yliopiston kampuksella Charlottessa on kuollut kaksi ihmistä ampumisessa, viranomaiset kertovat. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News. Lisäksi neljä muuta ihmistä on haavoittunut. Kahden haavoittuneen vammat ovat hengenvaarallisia.Yksi ihminen on otettu kiinni ampumisen takia. Epäilty ampuja on yliopistossa opiskeleva mies. Poliisin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että kiinniotetun lisäksi ampumiseen ei osallistunut muita.Ampuminen alkoi tiistai-iltana hieman ennen kuutta kuusi paikallista aikaa.– Juokse, piiloudu, taistele. Suojaa itsesi välittömästi, yliopisto kirjoitti Twitterissä hieman ennen kello kuutta.pysyi pitkään ampumisen jälkeen suljettuna.CNN:n mukaan Pohjois-Carolinan yliopistossa opiskelee noin 30 000 opiskelijaa.Kampuksen jalkapallokentällä oli tarkoitus pitää tiistai-iltana konsertti.Sosiaalisessa mediassa jaetuista videoista näkyy, kuinka opiskelijoita poistuu kampusalueelta kädet ylhäällä. Charlotten poliisi kirjoittaa Twitter-tilillään, että kampuksella olevien on valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.– Jos et ole ottanut yhteyttä perheeseesi, tee se nyt, poliisi muistuttaa.