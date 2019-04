Ulkomaat

Trump määräsi muutoksista USA:n turvapaikkaprosessiin – turvapaikanhakija saa jatkossa laskun

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli 800 000 tapausta käsittelyssä

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1123033559802023936