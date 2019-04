Ulkomaat

Boeing on toimittanut vaadittuja dokumentteja viranomaisille – toivoo saavansa turmakonemallin ilmaan pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset harkitsivat lentokieltoa jo viime vuonna

Lentokonevalmistaja Boeing on toimittanut vaadittuja dokumentteja turmakonemallinsa ohjelmistopäivityksistä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisille. Dokumenttien avulla on tarkoitus osoittaa, että yhtiön 737 MAX -konetyypissä käytetty MCAS-turvajärjestelmä on päivitetty turvalliseksi, kertoo asiaa tunteva lähde.Yhdysvaltain ilmailuviranomainen on vaatinut dokumentteja Boeingilta ennen kuin se antaa turmakonemallille taas luvan päästä ilmaan. Boeingin edustajan mukaan viranomaisten on tarkoitus tehdä testilento 737 MAX -koneella lähiaikoina. Yhdysvaltain ilmailuviranomainen (FAA) ei kuitenkaan ole vielä kertonut, milloin testilento tehdään.Boeingin 737 MAX -konemalli on ollut maailmanlaajuisessa lentokiellossa maaliskuun puolivälistä alkaen. Lentokielto määrättiin sen jälkeen, kun konetyypillä tapahtui kaksi tuhoisaa lentoturmaa.Ethiopian Airlines -yhtiön koneen maahansyöksyssä viime kuussa sai surmansa 157 ihmistä. Samalle konetyypille tapahtui Indonesiassa viisi kuukautta aikaisemmin turma, jossa kuoli 189 ihmistä. Kummassakin tapauksessa turman syyksi epäillään MCAS-järjestelmän virheellistä toimintaa.Sunnuntaina paljastui, että Yhdysvaltain ilmailuviranomainen harkitsi joidenkin 737 MAX -koneiden määräämistä lentokieltoon jo viime vuonna. Tutkijat harkitsivat Southwest Airlines -lentoyhtiön koneiden määräämistä lentokieltoon sen jälkeen, kun he huomasivat, että Boeing oli asettanut MCAS-sakkauksenestojärjestelmän vikavalon pois toiminnasta kertomatta siitä lentoyhtiölle. Lentokieltoa siis harkittiin jo ennen Indonesian tuhoisaa turmaa.Boeing on kertonut lentokieltojen maksaneen sille jo yli miljardi dollaria.Ohjelmistopäivitysten lisäksi Boeingia on vaadittu kouluttamaan lentäjiä paremmin MCAS-järjestelmänsä käyttöön. FAA on jo aiemmin todennut yhtiön koulutuksiinsa ehdottamat muutokset riittäviksi.