USA:n armeijan veteraani suunnitteli massiivista terrori-iskua Kaliforniassa – luuli saavansa pommin FBI:n agentilta

Ulkomaat

USA:n armeijan veteraani suunnitteli massiivista terrori-iskua Kaliforniassa – luuli saavansa pommin FBI:n age

Yhdysvaltain armeijan entinen Afganistanissa taistellut sotilas on pidätetty terrori-iskun suunnittelusta. Viranomaisten mukaan suunnitelman tarkoituksena oli tuottaa ”valtava määrä uhreja”.

