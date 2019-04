Meribiologi-Jorgen esittelee kesyn maitovalaan venäläisvaljaita kuvissa ja videolla – 3 avointa kysymystä mysteeristä

Ulkomaat

Meribiologi-Jorgen esittelee kesyn maitovalaan venäläisvaljaita kuvissa ja videolla – 3 avointa kysymystä myst









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Armeijan leivissä?









Oliko maitovalaalla GoPro -kamera? Miksi?









Mitä valaalle kuuluu nyt?