Henkilöauton kuljettaja kuoli rekkakolarissa – liikenne poikki Nurmijärvellä 29.4. 7:16

Onnettomuus sattui tiellä 25 Rajamäen kohdalla. Liikenne tiellä on kokonaan poikki.

Nurmijärvellä Uudellamaalla on sattunut henkilöauton ja rekan kolari. Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauton kuljettaja on kuollut.



Tarkempia tietoja onnettomuudesta ei tällä hetkellä ole.



Pelastuslaitos sai hälytysilmoituksen onnettomuudesta hieman ennen puoli seitsemää aamulla.