CNN: Ainakin yksi kuoli kun mies alkoi ampua ruokailijoita umpimähkään

29.4. 4:52

Yhdysvallat Baltimoressa tapahtuneessa ampumisessa loukkaantui useita ihmistä.

Yhdysvalloissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja seitsemän loukkaantunut Baltimoren kaupungissa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa, kertoo CNN.



Poliisin mukaan ampuja oli saapunut risteykseen, jonka lähistöllä ihmiset olivat olleet ruokailemassa ja viettämässä sunnuntaita. Ampuja oli alkanut tulittaa ihmisiä umpimähkään, mutta poliisin mukaan ampujalla on voinut olla myös tietty kohde.



Poliisi on pyytänyt paikallisten apua ampujan ja uhrien tunnistamiseen. Poliisi myös uskoo, että tapaukseen saattaa liittyä toinen ampuja.