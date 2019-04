Ulkomaat

Espanjan vaalien kysely: sosialistit suurin puolue, äärioikeisto nousee parlamenttiin





Espanjaan parlamenttivaalien äänestys on päättynyt ja ennakoidusta vaalituloksesta on julkaistu ensimmäinen kysely. GAD3-mittauslaitoksen mukaan hallitsevat sosialistit olisivat säilyttämässä ykköspaikkansa ja saamassa lisää kansanedustajapaikkoja, mutta se ei kykenisi muodostamaan yksin hallitusta.Äärioikeistolainen Vox-puolue on mittauksen mukaan ennakoidusti nousemassa parlamenttiin.Kyseessä ei ole vaalien alustava tulos vaan mielipidemittaus, joka on tehty tällä viikolla ennen vaaleja maan yleisradioyhtiölle RTVE:lle. Kyselytuloksia ei ole saanut julkaista ennen äänestyksen päättymistä.Vaalipäivän äänestysaktiivisuuden on raportoitu olleen suurempaa kuin edellisissä vaaleissa 2016. Varsinaisia tuloksia alkaa tulla myöhemmin sunnuntai-iltana, kun äänestys on päättynyt myös Kanariansaarilla.