Notre Damen naapureille vakava varoitus: 300 tonnia lyijyä suli palossa – yllättävät seuraukset

Pyyhkimisneuvon saavat myös lähistön toimistot. Syynä ovat lyijyhiukkaset, joita kirkon palossa pääsi ilmaan. Lyijyä oli muun muassa palon romauttamassa tornissa. Tutkijat ovat nyt todenneet, että hiukkasia on levinnyt kirkon lähialueelle.Lyijy on myrkyllistä. Pariisin poliisi kuitenkin huomauttaa, että vaara on pieni, sillä lyijymyrkytys aiheutuu poliisin mukaan yleensä vasta vuosien altistuksesta.Katedraalin lähistön julkisia alueita, kuten puistoja, on toistaiseksi suljettu, jos ihmisten epäillään altistuvan niissä lyijylle. Poliisin mukaan ne avataan vasta sitten, kun lyijyn määrä on normaali.Ranskalainen ympäristöjärjestö arvioi viime viikolla, että palossa suli 300 tonnia lyijyä.Ikivanha katedraali vaurioitui pahoin 15. huhtikuuta syttyneessä tulipalossa.