Saudi-Arabian teloittamat miehet olivat kertoneet kidutuksesta ja valheellisista tunnustuksista ennen kuolemaansa: ”Nuo eivät ole sanojani”

Ulkomaat

Saudi-Arabian teloittamat miehet olivat kertoneet kidutuksesta ja valheellisista tunnustuksista ennen kuolemaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi teloitetuista ristiinnaulittiin

Miehet tuomittiin alaikäisinä tehdyistä rikoksista