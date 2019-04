Ulkomaat

Asemies ryntäsi synagogaan Kaliforniassa – useita loukkaantuneita

Usean yhdysvaltalaismedian mukaan mies on otettu kiinni.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan asemies ryntäsi synagogaan Powayn kaupungissa, Etelä-Kaliforniassa San Diegon lähettyvillä.



ABC:n mukaan ainakin 4 ihmistä vietiin tapahtumapaikalta sairaalaan loukkaantuneena. Kuolonuhreista ei ole varmoja tietoja, New York Postin mukaan ainakin yksi olisi kuollut.



Mediatietojen mukaan epäilty ampuja on otettu kiinni. Poliisi myös twiittasi, että ammuskeluun liittyen yksi mies on otettu kiinni.

Poliisi varoitti aiemmin paikallisia liikkumasta alueella.

Ammuskelun kohteena ollut synagoga kuului ortodoksijuutalaisuuden hasidilaiselle Chabad-Lubavitch -liikkeelle. New York Postin mukaan ihmiset olivat kerääntyneet viettämään juutalaisen pääsiäisen viimeistä päivää.