Asemies ryntäsi synagogaan Kaliforniassa – yksi kuoli ja kolme haavoittui

Yhdysvallat Usean yhdysvaltalaismedian mukaan mies on otettu kiinni.

Yksi ihminen kuoli ja kolme haavoittui asemiehen rynnättyä synagogaan ja avattua tulen Powayn kaupungissa, Etelä-Kaliforniassa San Diegon lähettyvillä.



Paikallinen pormestari sanoo uutiskanava MSNBC:n mukaan, että hänen tietämyksensä mukaan haavoittuneiden vammat eivät ole hengenvaarallisia.



Mediatietojen mukaan epäilty ampuja on otettu kiinni. Poliisi myös twiittasi, että ammuskeluun liittyen yksi mies on otettu kiinni.

Poliisi varoitti aiemmin paikallisia liikkumasta alueella.

Ammuskelun kohteena ollut synagoga kuului ortodoksijuutalaisuuden hasidilaiselle Chabad-Lubavitch -liikkeelle. New York Postin mukaan ihmiset olivat kerääntyneet viettämään juutalaisen pääsiäisen viimeistä päivää.