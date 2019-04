Poliisi epäilee: Sotaveteraani ajoi Kaliforniassa tahallaan perheen yli tuhoisin seurauksin – uskoi uhrien olleen muslimeja

Ulkomaat

Yhdysvalloissa kalifornialaismies ajoi tahallaan väkijoukkoon, koska hän piti joukossa ollutta perhettä muslimeina, paikallinen poliisi epäilee.Päälleajo tapahtui aiemmin tällä viikolla Sunnyvalessa San Franciscon lähellä. Päälleajossa loukkaantui kahdeksan ihmistä. Paikallisen median mukaan kolme loukkaantuneista on samaa perhettä: isä, 13-vuotias tytär ja 9-vuotias poika. Vaikeimmin loukkaantui tytär, joka on poliisin mukaan koomassa ja taistelee hengestään.Perheen kansallisuutta ei ole paljastettu, eikä myöskään uskontoa.Poliisin mukaan uudet todisteet osoittavat, että 34-vuotias mies otti perheen tarkoituksella kohteeksi heidän rotunsa vuoksi ja siksi, että uskoi heidän olevan muslimeita. Päälleajoa tutkiaan nyt viharikoksena.Epäillyn asianajaja sanoo, että mies oli mielenhäiriössä. Asianajaja aikoo esittää hänelle psykiatrista hoitoa. Asianajan mukaan mies on sotaveteraani ja kärsii mahdollisesti traumaperäisestä stressihäiriöstä.