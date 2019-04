Ulkomaat

YK tutkii: Mosambikin myrskyuhreilta kiristetty seksiä avustusruokia vastaan

YK kertoi perjantaina aloittavansa tutkinnan väitteistä, joiden mukaan Mosambikin Idai-hirmumyrskyn selviytyneiltä on kiristetty seksiä ruokaa vastaan.

Yli tuhat ihmistä kuoli ja kymmenet tuhannet jäivät kodittomiksi hirmumyrskyn jäljiltä maaliskuussa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) julkisti avun tarpeessa olevien naisten todistuksia siitä, että paikalliset aluepäälliköt olisivat käyttäneet heitä seksuaalisesti hyväksi.Myrskyuhreille apua tarjoava YK:n hätäaputoimisto OCHA kertoi tiedottaneensa kaikkia reittejä pitkin, että avustusmateriaali on ilmaista, eikä seksuaalista hyväksikäyttöä suvaita.Mosambikin hallinnon katastrofiapuvirasto ei ole kommentoinut väitteitä.HRW:n mukaan he ovat puhuttaneet hyväksikäytettyä naista sekä avustustyöntekijöitä ja paikallisia asukkaita eri puolilla maata. Järjestön mukaan paikallisten yhteisöiden johtajat ovat vaatineet myrskyuhreilta rahaa vastikkeeksi siitä, että heidän nimensä lisätään avustuslistalle. Eräissä tapauksissa naisilta on vaadittu seksiä korvaukseksi esimerkiksi riisisäkistä.