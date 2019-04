Ulkomaat

Voimakas myrsky iski Mosambikiin: Ibon saarella lähes kaikki talot tuhoutuneet

osiin – edellisestä hirmu myrskystä toipuminen edelleen pahasti kesken

Kennethiksi nimetty myrsky iski maahan myöhään eilisiltana. Suuria määriä taloja on tuhoutunut myrskyn vuoksi.Esimerkiksi Ibon saarella peräti 90 prosenttia taloista on tuhoutunut ja laivoja uponnut myrskyn seurauksena.Kuolonuhreja on raportoitu vasta yksi. YK on lisäksi varoittanut maavyöryjen ja tulvien riskistä.Viime kuussa Idai surmasi Mosambikissa tiettävästi satoja ihmisiä. Mosambikin lisäksi myrsky aiheutti suuria tuhoja Malawissa ja Zimbabwessa.