Teneriffan luolasurma: Shokissa ollut Jonas, 7, harhaili yksin vuorella tuntikausia – kertoi isän houkutelleen perheen luolaan etsimään pääsiäismunia

Teneriffan luolasurma: Shokissa ollut Jonas, 7, harhaili yksin vuorella tuntikausia – kertoi isän houkutelleen

7-vuotiaan Jonasin ja viranomaisten välillä tulkkausapuna ollut hollantilaisnainen on antanut haastattelun saksalaislehti Bildille. Viranomaisten mukaan ex-vaimonsa ja vanhemman poikansa surmaamisesta epäilty mies vaikuttaa suunnitelleen tekonsa etukäteen.

Poika onnistui harhauttamaan isänsä ja pakenemaan





Viranomaislähteet: Teko vaikuttaa suunnitellulta