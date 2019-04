Ulkomaat

Kyproksella epäillään sarjamurhaajaa – upseeri etsi ulkomaiset uhrinsa deittisivustoilta

Viranomaiset löysivät torstaina jälleen yhden uhrin ruumiin, kun tutkinta ulkomaalaisten naisten ja lasten surmista laajenee. Poliisilähteiden mukaan epäilty sarjamurhaaja on tunnustanut tappaneensa seitsemän ihmistä.Epäilty mies on Kyproksen kreikkalaisosan armeijan 35-vuotias aktiiviupseeri. Hänen uhrinsa ovat olleet aasialaisia naisia sekä 2016 kadonneeksi ilmoitetut romanialainen nainen ja tämän nuori tytär.Epäilty osoitti torstaina itse poliisille paikan, johon oli haudannut yhden uhreistaan Nikosian lähellä sijaitsevalla armeijan ampumaradalla. Toistaiseksi on löydetty kolmen filippiiniläisnaisen ruumiit.Edelliset kaksi uhria löydettiin hylätystä kaivoksesta aiemmin huhtikuussa.Kolme löydettyä naista oli ilmoitettu kadonneiksi vuosina 2017 ja -18.Poliisilähteiden mukaan mies on myös tunnustanut surmanneensa yhden ”nepalilaisen tai intialaisen” naisen sekä romanialaisen naisen ja tämän alaikäisen tyttären. Lisäksi kateissa on yhden surmatun filippiiniläisnaisen 6-vuotias tytär.Poliisin mukaan upseerin epäillään löytäneen uhrinsa netin deittisaittien kautta.Paikallisen median mukaan kyseessä ovat turvallisena lomasaarena tunnetun Kyproksen ”ensimmäiset sarjamurhat”.