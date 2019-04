Maailman toiseksi suurin pingviiniyhteisö liki kadonnut kokonaan – tutkijat ymmällään poikasia kohdanneesta tragediasta

Ulkomaat

Weddellinmerellä Etelämantereen länsirannikolla majailevan keisaripingviiniyhteisön lähes kaikki poikaset ovat kuolleet kolmena viime vuonna. British Antarctic Surveyn (BAS) tutkijat tekivät päätelmänsä korkealaatuisten satelliittikuvien perusteella, ja tulokset julkaistiin Antarctic Science -lehdessä.Kyseinen yhteisö on pitkään ollut maailman toiseksi suurin, ja joka vuosi jälkeläisiä on saanut 14 000–25 000 paria. Tutkijoiden mukaan tämä vastaa vajaata kymmentä prosenttia kaikista maailman keisaripingviineistä.Lisääntyäkseen keisaripingviinit tarvitsevat vakaata merijäätä huhtikuusta joulukuuhun. Vuonna 2016 poikkeuksellisen myrskyisä sää kuitenkin aiheutti merijään rikkoutumisen jo lokakuussa, paljon ennen kuin poikaset ovat varttuneet tarpeeksi. Vastaavat olosuhteet jatkuivat vuosina 2017 ja 2018, minkä vuoksi lähes kaikki yhteisön poikaset kuolivat.Tutkijoiden mukaan kyseinen pingviiniyhteisö on jo lähes kadonnut, ja mutta toinen lähellä sijaitseva yhteisö sen sijaan on kasvattanut kokoaan huomattavasti. Tutkijat päättelevätkin, että monet aikuiset keisaripingviinit ovat hakeutuneet naapuriin parempien lisääntymispaikkojen perässä.Tutkijaryhmän mielestä on mahdotonta sanoa, ovatko muutokset alueen merijäässä nimenomaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia. Lähes täydellinen epäonnistuminen lisääntymisessä on kuitenkin ennennäkemätöntä.– Vaikka otamme huomioon ekologisen epävarmuuden tason, julkaistut mallit osoittavat, että keisaripingviinien määrä on laskemassa dramaattisesti, sanoo BAS:n pingviiniasiantuntija ja tutkimukseen osallistunut Phil Trathan tiedotteessa.Trathanin mukaan keisaripingviineistä katoaa 50–70 prosenttia kuluvan vuosisadan loppuun mennessä, kun ilmastonmuutos muuttaa eläinten elinolosuhteita.