Ulkomaat

USA:ssa tehtiin 2000-luvun ennätys tuhkarokkotartunnoissa

Maan tautiviranomaisten mukaan tänä vuonna on tilastoitu 695 tuhkarokkotartuntaa.Tuhkarokko julistettiin vuonna 2000 hävitetyksi Yhdysvalloista. Se on kuitenkin tehnyt viime vuosina paluuta. 2000-luvun piikki oli tätä ennen vuosi 2014, jolloin tilastoitiin 667 tapausta. Koska nyt eletään vasta huhtikuuta, tulee tämän vuoden luvusta todennäköisesti vielä selvästi suurempi.Viranomaisten mukaan tämän vuoden suuri lukumäärä johtuu pääasiassa muutamasta suuresta epidemiasta, yhdestä Washingtonin osavaltiossa ja kahdesta New Yorkissa.Tuhkarokkoa on saapunut Yhdysvaltoihin Israelista ja Ukrainasta. Epidemiat ovat painottuneet paikkakunnille, jossa rokotuskattavuus on ollut tavallista heikompi.Rokotusvastaisuus on ollut suurin syy tuhkarokkotapausten lisääntymiseen viime vuosina länsimaissa.