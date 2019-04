Ulkomaat

Norjan pääministeri haluaa tuoda Isis-taistelijoiden lapset kotimaahan

23.4. 13:37

Norjan hallitus aikoo hakea norjalaisten Isis-taistelijoiden orvoiksi jääneet lapset takaisin kotimaahan, ilmoittaa pääministeri Erna Solberg.

Solberg kertoi asiasta Norjan radion haastattelussa.



Solberg korosti, että tarkoitus ei ole palauttaa kotimaahan Isis-taistelijoita eikä lasten äitejä, mutta tarkoitus on löytää, tunnistaa ja kotiuttaa orpolapset, joilla on Norjan kansalaisuus.



Verdens Gang -lehden teettämän kyselyn mukaan 65 prosenttia norjalaisista haluaa, että norjalaiset lapset päästetään maahan. Hallitus on aiemmin ollut vastahakoinen tarttumaan toimiin asiassa.