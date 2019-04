Zelenskyn Olena-vaimon epäuskoinen reaktio, kun tv-presidentti kertoi pyrkivänsä oikeaksi presidentiksi: ”Oletko tullut hulluksi?”

Ulkomaat

Zelenskyn Olena-vaimon epäuskoinen reaktio, kun tv-presidentti kertoi pyrkivänsä oikeaksi presidentiksi: ”Olet

Ukrainan

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006080312.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zelenskyn





Zelenskyn

Pariskunnan