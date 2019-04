Ulkomaat

40 pidätetty Sri Lankan iskuihin liittyen – lähteet: joukossa Syyrian kansalainen

Sri Lankan hallitus on julistanut ”hätätilalain”, joka antaa poliisille valtuudet pidättää ja kuulustella epäiltyjä ilman pidätysmääräyksiä. Iskuissa surmansa saaneiden määrä on ainakin 310.

Iskuihin liittyvä video on nähtävissä jutun yläosassa. Kuolonuhrien määrä on sittemmin noussut AFP:n mukaan 310:een.





