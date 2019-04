Interpol lähettää ryhmän Sri Lankaan tutkimaan itsemurhaiskuja, maa pyytää muutakin kansainvälistä tutkinta-apua

Ulkomaat

Interpol lähettää ryhmän Sri Lankaan tutkimaan itsemurhaiskuja, maa pyytää muutakin kansainvälistä tutkinta-ap

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahan julistettu ulkonaliikkumiskielto ja poikkeustila





Ennakkovaroituksia oli mahdollisista iskuista





Tanskan rikkaimman miehen kolme lasta kuoli iskussa luksushotelliin